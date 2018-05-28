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Bugün 11:58 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:04 TSİ )

8 saat tokluk hissi veriyor!

Sağlık yönetimi uzmanı Prof. Dr. Özyaral, "Domates suyu, meyvenin en besleyici formudur ve sağlık için birçok faydası vardır. Ayrıca 8 saat süreyle tokluk hissetmemizi sağlıyor. Sahurda domates suyu tüketilmeli." dedi.

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Sağlık yönetimi uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaptığı açıklamada, oruç tutan kişilerin mümkün olduğunca vücudun su ihtiyacını karşılayacak yiyecekler tüketilmesi gerektiğini söyledi. Domatesin birçok faydasının bulunduğuna işaret eden Özyaral, "Domates yıllarca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Bugün, bu meyveyi çorbalarda, salatalarda, yemeklerde ve meyve suyu olarak kullanıyoruz. Domates suyu, meyvenin en besleyici formudur ve sağlık için birçok faydası vardır. Domateste bulunan likopen güçlü bir antioksidandır, kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalığı önler. Ayrıca 8 saat süreyle tokluk hissetmemizi sağlıyor. Özellikle oruç tutan kişiler için domates suyu büyük fayda sağlıyor. Sahurda domates suyu tüketilmeli." diye konuştu.

"Domatesin kabukları soyulmamalı"

Prof. Dr. Özyaral, domateslerin işlenmesiyle biyoyararlanımının arttığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Yani salçası, suyu, püresi, haşlanmış ya da közlenmiş haliyle de domatesteki likopen yoğunluğu yaklaşık dört misline kadar çıkabilir. Bu da domates suyunun taze domateslerden çok daha iyi bir likopen kaynağı olduğu anlamına gelir. Likopen, domatesin kabuğunda yoğun olarak bulunur. Dolayısıyla domates tüketilirken kabukları asla soyulmamalıdır." Domatesin sindirim sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Özyaral, "Zengin lif içeriği, hafif bir müshil işlevi görür, safra üretimini uyararak kabızlık, kramp ve aşırı şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır." dedi.

"Domates suyu nasıl hazırlanır?"

Domates suyunun hazırlanışı ile ilgili de bilgi veren Özyaral, şu tarifi paylaştı: "6-8 büyük domates, 2 kereviz sapı, 1 orta büyüklükte kuru soğan, taze frenk soğanı, 6-7 adet taze sarımsak ya da 4-5 diş sarımsak, 2 adet kırmızıbiber, 1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber. Önce tüm malzemeler küçük parçalar halinde doğranır ve bir karıştırıcı yardımıyla iyice parçalanır. Bu karışım büyükçe bir tencereye alınır ve içerisine baharat eklenir. Daha sonra ağır ağır karıştırılarak orta harlı ateşte 20 dakika kaynatılır. Karışım çorba kıvamına gelince ocaktan indirilir, soğumaya bırakılır. Ardından bir karıştırıcıya konulur, iyice homojen bir hale gelinceye kadar çekilir."

Bugün 11:58 TSİ - Sağlık

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