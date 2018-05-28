Saha Komiserlerinden Afyon’a kutlama

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2013 Yılında Kuruldu.Süper Amatör Ligi’nden başladıve Türkiye 1.Ligi’ne yükseldi. Final müsabakasında Sakaryaspor’u 2-1 yenerek şampiyon oldu.Bizlerde Afyonspor’u başkanından malzemecisine, sporcusundan masörüne ve tabii ki gönül veren taraftarına kadar tebrik ediyoruz.