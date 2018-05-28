2013 Yılında Kuruldu.Süper Amatör Ligi’nden başladıve Türkiye 1.Ligi’ne yükseldi. Final müsabakasında Sakaryaspor’u 2-1 yenerek şampiyon oldu.Bizlerde Afyonspor’u başkanından malzemecisine, sporcusundan masörüne ve tabii ki gönül veren taraftarına kadar tebrik ediyoruz.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Saha Komiserlerinden Afyon’a kutlama
Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi, Sakaryaspor’u 2-1 mağlup ederek 1. Lig’e yükselen Afjet Afyonspor için kutlama mesajı yayımladı.
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Bugün 12:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz