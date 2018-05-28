Seka’dan 5’i 1 yerde!

İlimizin en çalıştan ve üretken iki kulübün mücadelesini Seka 5-1 kazandı. Turkuaz – Beyazlı ekibin gollerini 20 ve 55’te Barış, 29 ve 31’de Osman ve 40. dakikada da Arda Eymen’den geldi. Yeni Kocaelispor’un tek golü 42. dakikada Mert’ten geldi. 13. maçında 12. galibiyetini elde eden Seka puanını 36’ya çıkardı, Yeni Kocaelispor ise 14 puanda kaldı. D Grubu’nda Selahattin Altınkaya’nın çalıştırdığı KartepeBelediyespor yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

KOCAELİ 1937 SEKA:5 YENİ KOCAELİSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 D)

HAKEM: Berk Pesen***

KOCAELİ 1937 SEKA: Abdullah***, Kadir Arda***, Batuhan Mart***, Arda Eymen***, Buğra*** (Emir**), Talha***, Osman***, Barış***, (Murat**), Öner***, Yunus***, (Alperen**), Ensar***

YENİ KOCAELİSPOR: Ayhan** (Alper**), Kazım**, Fatih** (Eray**), Erdem**, Arda**, Mert**, Kaan**, Ömer** (Melihcan**), Samet** (Ahmet**), Kerem** (Ebubekir**), Yakup**

GOLLER: Dk. 20 ve 55 Barış, Dk. 29-31 Osman, Dk. 40 Arda Eymen (Seka) Dk. 42 Mert (Kocaeli)