Kağıtçı’da sevinen yok: 0-0

Müthiş bir mücadele içine giren takımlar arasında kazanan çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçın ardından iki takım futbolcuları da galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. İzmit Gençlerbirliği bu beraberlik ile puanını 23’e, Derince Birlikspor ise 28’e çıkardı.
İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ:0 DERİNCE BİRLİKSPOR:0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 A)
HAKEM: İbrahim Budak Nizam***
İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Yusuf***, Buğrahan***, Mustafa*** (Metin Berk**), Onur***, Berat***, Efe**, Yağız**, Emirhan**, Görkem**, Berkay**, Buğra**, (Yiğit**)
DERİNCE BİRLİKSPOR: Emirhan***, Cesur***, Yunus Emre*** (Selim**) Ahmet Arda***, Arda Kıvanç**, İsmail**, Yağız**, Ali**, Metehan** (Arda**) Yunus İslam**, Alperen**, Görkem
GOL: YOK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz