Kağıtçı’da sevinen yok: 0-0

Müthiş bir mücadele içine giren takımlar arasında kazanan çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçın ardından iki takım futbolcuları da galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. İzmit Gençlerbirliği bu beraberlik ile puanını 23’e, Derince Birlikspor ise 28’e çıkardı.

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ:0 DERİNCE BİRLİKSPOR:0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 A)

HAKEM: İbrahim Budak Nizam***

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Yusuf***, Buğrahan***, Mustafa*** (Metin Berk**), Onur***, Berat***, Efe**, Yağız**, Emirhan**, Görkem**, Berkay**, Buğra**, (Yiğit**)

DERİNCE BİRLİKSPOR: Emirhan***, Cesur***, Yunus Emre*** (Selim**) Ahmet Arda***, Arda Kıvanç**, İsmail**, Yağız**, Ali**, Metehan** (Arda**) Yunus İslam**, Alperen**, Görkem

GOL: YOK