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Bugün 12:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:09 TSİ )

Kağıtçı’da sevinen yok: 0-0

U-13 Ligi A Grubu’nda iki dişli takım, Derince Birlikspor ile İzmit Gençlerbirliği, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

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Müthiş bir mücadele içine giren takımlar arasında kazanan çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçın ardından iki takım futbolcuları da galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. İzmit Gençlerbirliği bu beraberlik ile puanını 23’e, Derince Birlikspor ise 28’e çıkardı.

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ:0 DERİNCE BİRLİKSPOR:0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 A)

HAKEM: İbrahim Budak Nizam***

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Yusuf***, Buğrahan***, Mustafa*** (Metin Berk**), Onur***, Berat***, Efe**, Yağız**, Emirhan**, Görkem**, Berkay**, Buğra**, (Yiğit**)

DERİNCE BİRLİKSPOR: Emirhan***, Cesur***, Yunus Emre*** (Selim**) Ahmet Arda***, Arda Kıvanç**, İsmail**, Yağız**, Ali**, Metehan** (Arda**) Yunus İslam**, Alperen**, Görkem

GOL: YOK

Bugün 12:07 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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