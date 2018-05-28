Muharrem İnce'nin Kocaeli mitinginin saati değişti

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CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 9 Haziran tarihinde Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı) miting gerçekleştirecek. Daha önce saat 17 diye açıklanan mitingin başlama saatinde değişiklik yaşandı. Miting saati 17'den 16'ya alındı. İnce, mitingin ardından ise Kartepe'de iftar programına katılacak.