CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 9 Haziran tarihinde Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı) miting gerçekleştirecek. Daha önce saat 17 diye açıklanan mitingin başlama saatinde değişiklik yaşandı. Miting saati 17'den 16'ya alındı. İnce, mitingin ardından ise Kartepe'de iftar programına katılacak.
Bugün 12:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Muharrem İnce'nin Kocaeli mitinginin saati değişti
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 9 Haziran tarihinde Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı) miting gerçekleştirecek. Mitingin başlama saatinde ise küçük bir değişiklik yapıldı.
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Bugün 12:09 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz