Kocaeli Güneş’in “ACI”ması yok: 15-0

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Yeşil Siyahlılar karşılaşmadan 15-0 galip ayrıldı. Güneşspor’un gollerini 8 ve 19’da Tuncer, 12’de Fatih, 14 ve 32’de Melih, 17’de Baran,.21,25 ve 49’da Enes, 33 ve 35’te Ahmet Coşar, 40’ta Anıl, 43 ve 52’de Berkay ile 64. dakikada Ahmet Kemal kaydetti. 13’te 13 yapan Güneşspor puanını 39’a çıkardı, Acısu 4 puanda kaldı.
KOCAELİ GÜNEŞ: 15 ACISU BELEDİYE: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-13 B)
HAKEM: Abdülkadir Konut**
KOCAELİ GÜNEŞ: Arda*** (Ahmet Behlül**), Kerem***, Gökdeniz***, Abdül*** (Umut**), Anıl***, Baran*** (Ahmet Kemal**) Enes***, Tuncer*** (Oğulcan**), Fatih***, Berkay***, Melih*** (Ahmet Coşar**)
ACISU BELEDİYE: Ahmet*, Hasan*, Cüneyt*, Mehmet Efe*, Rıdvan*, Tunahan*, Öner*, Kerim*, Muhammed Aksoy* (Beytullah*) Muhammed Evin*
GOLLER: Dk. 8 ve 19 Tuncer, Dk. 12 Fatih, Dk. 14,32 Melih, Dk. 17 Baran, Dk. 21,25,49 Enes, Dk. 33, 35 Ahmet Coşar, Dk. 40 Anıl, Dk. 43, 52 Berkay, Dk. 64 Ahmet Kemal
NOT: 61. dakikada Kerim penaltı kaçırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz