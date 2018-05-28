Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:28 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:31 TSİ )

SP’nin adayları görücüye çıktı

Saadet Partisi’nde genel merkez tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı, geçtiğimiz günlerde yapıldı. Genel başkan Temel Karamollaoğlu, Kocaeli milletvekili adaylarına çok güvendiğini de belirtti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı önceki gün Ankara’da coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. SP’nin Kocaeli’deki 13 milletvekili adayı da düzenlenen programda tanıtıldı. Programda partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, toplantıda Türkiye Vizyonu’nu partililerle ve kamuoyu ile paylaştı. Karamollaoğlu ayrıca Kocaeli’deki milletvekili adaylarına da çok güvendiğini dile getirdi.

“TARİHİ BİR SEÇİM OLACAK”

Tanıtım toplantısında 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan SP Genel Başkanı ce Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “Tarihi bir seçim bizi bekliyor. 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır. Bu seçimlerde sadece bir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yön vereceğiz. Yolsuzluğa, yasaklara, yalana, yalakalığa, yandaşlığa ve adam kayırmaya devam ya da tamam diyeceğiz” dedi.

“YENİ SİYASETİN ADI SAADET PARTİSİ’DİR”

Türkiye’nin tıkanmış bir dönemde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Türkiye’de siyaset üslubunun yeni adı Saadet Partisi’dir. Ahlaken, siyaseten, ekonomik ve dış politika yönünden Türkiye tıkanmıştır. Türkiye'de yeni söze ve yeni lidere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın adresi Saadet Partisi'dir. Çünkü Saadet Partisi, temiz bir kadro ile geleceğin adresidir. Saadet Partisi, Anadolu’yu kilim gibi dokuyup, uçtan uça fabrikalarla donatan temiz maziye sahiptir. İşçinin, emeklinin yüzünün güldüğü müreffeh bir adresin adıdır” diye konuştu.

Bugün 12:28 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
HDP Kocaeli, adaylarını tanıttı mask
HDP Kocaeli, adaylarını tanıttı
İYİ Parti ve SP Yürüyüş Yolu’nu inletti mask
İYİ Parti ve SP Yürüyüş Yolu’nu inletti
Sezai Temelli Kocaeli’ye geliyor mask
Sezai Temelli Kocaeli’ye geliyor
İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler! mask
İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler!
AKP’de adaylar tanıtıldı mask
AKP’de adaylar tanıtıldı
CHP'nin asgari ücret vaadi mask
CHP'nin asgari ücret vaadi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL