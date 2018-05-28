SP’nin adayları görücüye çıktı

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı önceki gün Ankara’da coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. SP’nin Kocaeli’deki 13 milletvekili adayı da düzenlenen programda tanıtıldı. Programda partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, toplantıda Türkiye Vizyonu’nu partililerle ve kamuoyu ile paylaştı. Karamollaoğlu ayrıca Kocaeli’deki milletvekili adaylarına da çok güvendiğini dile getirdi.

“TARİHİ BİR SEÇİM OLACAK”

Tanıtım toplantısında 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan SP Genel Başkanı ce Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “Tarihi bir seçim bizi bekliyor. 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır. Bu seçimlerde sadece bir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yön vereceğiz. Yolsuzluğa, yasaklara, yalana, yalakalığa, yandaşlığa ve adam kayırmaya devam ya da tamam diyeceğiz” dedi.

“YENİ SİYASETİN ADI SAADET PARTİSİ’DİR”

Türkiye’nin tıkanmış bir dönemde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Türkiye’de siyaset üslubunun yeni adı Saadet Partisi’dir. Ahlaken, siyaseten, ekonomik ve dış politika yönünden Türkiye tıkanmıştır. Türkiye'de yeni söze ve yeni lidere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın adresi Saadet Partisi'dir. Çünkü Saadet Partisi, temiz bir kadro ile geleceğin adresidir. Saadet Partisi, Anadolu’yu kilim gibi dokuyup, uçtan uça fabrikalarla donatan temiz maziye sahiptir. İşçinin, emeklinin yüzünün güldüğü müreffeh bir adresin adıdır” diye konuştu.