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İYİ Parti, adayları köylerde

İYİ Parti İzmit İlçe yöneticileri ve milletvekili adayları Dijle Akın ve Fuat Berna, Bulduk ve Kulmahmut köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Emrah Alper Bozatlı’nın başkanlığa gelmesinin ardından hareketli günler geçiren İYİ Parti İzmit İlçe teşkilatında 24 Haziran’da yapılacak seçim öncesindeki hazırlıklar sürüyor. Önceki gün İzmit’te esnaf ziyaretleri yapan parti yöneticileri, hemen her akşam da bir farklı köşde iftar sofrasına konuk oluyor.

PROJELERİ ANLATTILAR

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, ilçe başkan yardımcıları Yusuf Yılmaz, Sinan Baydar, Aysel Gül ve Kerem Toramangil, milletvekili adayları Dijle Akın ve Fuat Berna ile milletvekili aday adayı Zekai Kahyaoğlu, Bulduk ve Kulmahmut köylerine uğradı. Burada köylülerle sohbet eden parti yöneticileri, projeleri hakkında bilgiler verdi.

Bugün 12:31 TSİ - Siyaset

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