Tarhan: Yeni bir ülke yaratacağız

Ülke olarak 25 Haziran sabahında demokrasi güneşinin doğacağını belirten Tarhan, barışın tesis edildiği, devletin terör örgütlerinden temizlendiği, vatandaşlarının huzur içinde yaşadığı bir ülke yaratmanın kendi ellerinde olduğunu söyledi.

“UMUT VAAT EDİYORUZ”

İktidarın anlayışının artık çöktüğünü beliren Tarhan, “Dış politikada komşularımızla kavgalıyız. İşsizliğe, enflasyona, teröre çare bulamayan bu iktidar anlayışı artık çökmüştür. Adayımız Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı seçmek ve CHP’yi iktidara taşımak için canla başla mücadele edeceğiz. CHP, listede değil, yürekte siyaset yapanların olduğu, kırgınlıkların yaşanmadığı, tarihinden aldığı güçle, geleceğe umut vaat eden partidir” dedi.