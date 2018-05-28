SP’li kadınlardan iftar programı

Partili kadınlar, önceki gün de Karamürsel İlçe Kadın Kolları tarafından tertip edilen iftar programına katıldı. Programa SP’li milletvekili adaylarının yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün de katıldı. İftardan önce konuşan Şengün, “Türkiye son yıllarda büyük bir girdaba sürüklenmiş durumda. Ekonomik, sosyal, ahlaki bir buhranın içinde debelenip duruyoruz. Bu gidişata biz dur diyecek ve 24 Haziran’da anahtarları teslim alacağız” dedi.