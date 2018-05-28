Partili kadınlar, önceki gün de Karamürsel İlçe Kadın Kolları tarafından tertip edilen iftar programına katıldı. Programa SP’li milletvekili adaylarının yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün de katıldı. İftardan önce konuşan Şengün, “Türkiye son yıllarda büyük bir girdaba sürüklenmiş durumda. Ekonomik, sosyal, ahlaki bir buhranın içinde debelenip duruyoruz. Bu gidişata biz dur diyecek ve 24 Haziran’da anahtarları teslim alacağız” dedi.
Bugün 12:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:34 TSİ )
SP’li kadınlardan iftar programı
24 Haziran seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlanan Saadet Partisi, sahadaki faaliyetlerine hız verdi.
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Bugün 12:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz