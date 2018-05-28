Ayar: Gerekirse hiç uyumayacağız

Sivil toplum kuruluşlarının iftar organizasyonlarından, esnaf ziyaretleri ve cenaze programlarına kadar her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan ilçe başkanı İrfan Ayar, partilerinin Kocaeli’de oy oranını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ayar, “24 Haziran seçimlerinde kazanmak için çok sebebimiz var. Milletimiz için çok çalışmalıyız. Gerekirse 24 Haziran’a kadar hiç uyumayacağız” dedi.