Sivil toplum kuruluşlarının iftar organizasyonlarından, esnaf ziyaretleri ve cenaze programlarına kadar her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan ilçe başkanı İrfan Ayar, partilerinin Kocaeli’de oy oranını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ayar, “24 Haziran seçimlerinde kazanmak için çok sebebimiz var. Milletimiz için çok çalışmalıyız. Gerekirse 24 Haziran’a kadar hiç uyumayacağız” dedi.
Bugün 12:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:35 TSİ )
Ayar: Gerekirse hiç uyumayacağız
AKP Gebze İlçe Teşkilatı, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Bugün 12:33 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz