Kandıra’da seçim süreci değerlendirildi

Bu kapsamda partinin il başkan yardımcılarından Yakup Karaaslan, önceki gün Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve birim başkanları ile bir araya geldi. Değerlendirme toplantısında, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra’da 96 mahallenin tamamını gezerek sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.