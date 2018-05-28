Bu kapsamda partinin il başkan yardımcılarından Yakup Karaaslan, önceki gün Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve birim başkanları ile bir araya geldi. Değerlendirme toplantısında, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra’da 96 mahallenin tamamını gezerek sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.
Bugün 12:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
Kandıra’da seçim süreci değerlendirildi
AKP, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde kent genelindeki değerlendirme toplantılarını da sürdürüyor.
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Bugün 12:34 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz