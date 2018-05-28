Geçtiğimiz günlerde ilçede bulunan Kipa AVM esnafını ziyaret eden ve alışveriş için gelen vatandaşları selamlayan ilçe başkanı Metin Savaş Sulu ve yönetimi gördükleri yakın ilgi karşısında büyük moral buldu. Çalışma ile ilgili olarak konuşan Başkan Sulu, “Türkiye'nin iyi olmaya ihtiyacı var. Seçimlere kadar hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Bugün 12:35 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
İYİ Partililer KİPA’yı gezdi
İYİ Parti Derince İlçe yönetimi, seçim öncesindeki saha çalışmalarını sürdürüyor.
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Bugün 12:35 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz