İYİ Partililer KİPA’yı gezdi

Geçtiğimiz günlerde ilçede bulunan Kipa AVM esnafını ziyaret eden ve alışveriş için gelen vatandaşları selamlayan ilçe başkanı Metin Savaş Sulu ve yönetimi gördükleri yakın ilgi karşısında büyük moral buldu. Çalışma ile ilgili olarak konuşan Başkan Sulu, “Türkiye'nin iyi olmaya ihtiyacı var. Seçimlere kadar hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.