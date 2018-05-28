Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği’ne Ramazan ayı nedeniyle hayırseverler tarafından glütensiz ürünlerden oluşan erzak kolisi bağışlandı. Bağışlanan Ramazan kolileri dernek başkanı Nesrin Atar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından üyelere teslim edilmeye başlandı. Ramazan kolilerini derneğe bağışlayan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Nesrin Atar, “Ramazan kolilerimiz üyelerimizle buluşmaya başladı ve devam edecek. Dernekte melek annelerimizle birlikte bugün paketleme işlerini imece usulü yaptık. Büyük ailemiz iyi ki varsınız. Glütensiz ürünlerin çok pahalı. Çölyak hastaları zor şartlar altında yaşıyor. Glütensiz ürünler normal ürünlere göre 10-15 kat daha pahalı. Çölyak hastaları için yiyeceklerin daha uygun fiyatlarda satışa sunulmasını istiyoruz" dedi.
Bugün 12:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:48 TSİ )
Çölyaklılara glütensiz ramazan kolisi dağıtıldı
Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği’ne Ramazan ayı nedeniyle hayırseverler tarafından glutensiz ürünlerden oluşan erzak kolisi bağışlandı.
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz