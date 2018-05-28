Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:50 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:51 TSİ )

Sancaklı, il binasının borcunu ödeyecek!

Seçimlere kısa bir süre kala siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürürken MHP Kocaeli Milletvekili ve 1. Sıra adayı Saffet Sancaklı da kesenin ağzını açtı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde siyasi partiler de propaganda çalışmalarını hızlandırdı. Araç giydirme, iftar programları, bayraklama çalışmaları, miting çalışmaları için siyasi partiler binlerce lirayı gözden çıkartıyor. Bu kapsamda seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kocaeli Milletvekili ve 1. Sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı seçimler için 1 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Milletvekili Sancaklı geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylarını iftar programında ağırlamıştı. Sancaklı’nın burada yaptığı konuşmada Kocaeli’de seçim çalışmaları için 1 milyon liralık bir bütçe ayırdığı ve değişik programlar yapacağını söylediği öğrenildi. MHP Kocaeli teşkilatları seçim için 6 araç giydirilecek, 500 araç kaput giydirme yapılacak. 1000 adet branda afiş yaptırılacak, binlerce broşür ve 1000 adet dağıtım yeleği hazırlatacak, 4 adet dev ekran, 50 adet billboard kiralanacak. Her akşam farklı bir ilçede sahur yapılacak.

239 BİN TL’LİK BORÇ

Sadece ilçelerde yapılacak iftar programları için 150 bin lira harcanacak. Öte yandan MHP Kocaeli teşkilatının Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde yer alan il binası 2015 yılında 315 bin lira karşılığında satın alınmış, partinin kendine ait olan il binası önünde kurbanlar kesilerek dualar edilmişti. Büyükşehir Belediyesi, MHP’nin il binası olarak kullandığı mevcut binayı satışa çıkarmış, tek alıcı da MHP İl Başkanı Aydın Ünlü olmuştu. 315 bin liraya alınan il binası için ödeme gecikince paranın yatırılıp yatırılmayacağı konusunda polemik yaşanmıştı. Yaşanan sürecin ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün parayı yatırarak binanın tapusunu resmen aldığı ifade edilmişti. Ancak MHP İl binasının 239 bin lira borcu olduğu öğrenildi. Borcun neyden kaynaklı olduğu henüz bilinmezken Sancaklı’nın geçtiğimiz Cuma milletvekili adaylarını ağırladığı toplantıda MHP İl binasının kalan borcunu da ödeyeceğini söylediği öğrenildi.

Bugün 12:50 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
HDP Kocaeli, adaylarını tanıttı mask
HDP Kocaeli, adaylarını tanıttı
İYİ Parti ve SP Yürüyüş Yolu’nu inletti mask
İYİ Parti ve SP Yürüyüş Yolu’nu inletti
Sezai Temelli Kocaeli’ye geliyor mask
Sezai Temelli Kocaeli’ye geliyor
İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler! mask
İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler!
AKP’de adaylar tanıtıldı mask
AKP’de adaylar tanıtıldı
Ruhittin Sönmez sahaya indi mask
Ruhittin Sönmez sahaya indi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL