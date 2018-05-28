24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde siyasi partiler de propaganda çalışmalarını hızlandırdı. Araç giydirme, iftar programları, bayraklama çalışmaları, miting çalışmaları için siyasi partiler binlerce lirayı gözden çıkartıyor. Bu kapsamda seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kocaeli Milletvekili ve 1. Sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı seçimler için 1 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Milletvekili Sancaklı geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylarını iftar programında ağırlamıştı. Sancaklı’nın burada yaptığı konuşmada Kocaeli’de seçim çalışmaları için 1 milyon liralık bir bütçe ayırdığı ve değişik programlar yapacağını söylediği öğrenildi. MHP Kocaeli teşkilatları seçim için 6 araç giydirilecek, 500 araç kaput giydirme yapılacak. 1000 adet branda afiş yaptırılacak, binlerce broşür ve 1000 adet dağıtım yeleği hazırlatacak, 4 adet dev ekran, 50 adet billboard kiralanacak. Her akşam farklı bir ilçede sahur yapılacak.

239 BİN TL’LİK BORÇ

Sadece ilçelerde yapılacak iftar programları için 150 bin lira harcanacak. Öte yandan MHP Kocaeli teşkilatının Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde yer alan il binası 2015 yılında 315 bin lira karşılığında satın alınmış, partinin kendine ait olan il binası önünde kurbanlar kesilerek dualar edilmişti. Büyükşehir Belediyesi, MHP’nin il binası olarak kullandığı mevcut binayı satışa çıkarmış, tek alıcı da MHP İl Başkanı Aydın Ünlü olmuştu. 315 bin liraya alınan il binası için ödeme gecikince paranın yatırılıp yatırılmayacağı konusunda polemik yaşanmıştı. Yaşanan sürecin ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün parayı yatırarak binanın tapusunu resmen aldığı ifade edilmişti. Ancak MHP İl binasının 239 bin lira borcu olduğu öğrenildi. Borcun neyden kaynaklı olduğu henüz bilinmezken Sancaklı’nın geçtiğimiz Cuma milletvekili adaylarını ağırladığı toplantıda MHP İl binasının kalan borcunu da ödeyeceğini söylediği öğrenildi.