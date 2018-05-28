Darıca’da kapalı pazar inşaatı başladı

Cami Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı sabit pazarın alt katı kapalı otopark olarak hizmet verecek. Darıca Belediyesi tarafından, cadde ve sokaklarda kurulan semt pazarlarının yerine çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin yılsonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

“YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK”

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Seçim beyannamemizdeki verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Darıca kapalı pazar alanındaki çalışmalara başladık. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Mimarisiyle göz kamaştıran ve kentin önemli alanlarından Darıca Cami Mahallesi’nde bulunan otopark alanına yapılacak olan Kapalı Semt Pazarını yılsonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.