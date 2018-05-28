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Bugün 12:57 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:59 TSİ )

Sıfır atık projesi ile atıklar en aza indirilecek

Büyükşehir Belediyesi atıkların en aza indirilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Çevre Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ahmet Elginkan Vakfı’nın konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan, İl Çevre Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tema Vakfı temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

“YAŞANABİLİR DÜNYA İÇİN”

Sıfır Atık projesi bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Danışmanı Nermin Tol, “En değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için atık konusunun çözülmesi gerekiyor. Bunu çözmenin yolu da israfı önlemekten geçiyor. Bu da daha az atık üretmek, doğal kaynakları verimli kullanmak anlamına geliyor. Atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlamak, atık miktarını azaltmak ve atıkları kaynağında ayrıştırmak gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atıkları kaynağında ayrıştırma konusunda birçok çalışmaya imza attı. Bu çalışmalarla birçok belediyeye örnek oldu” dedi.

Bugün 12:57 TSİ - Eğitim

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