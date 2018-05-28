Yolcu: Kandıra 24 Haziran’da tamam diyecek

24 Haziran seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanan SP, milletvekili adaylarıyla kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün de Kandıra’da kahvehaneleri dolaşarak halkla sohbet eden SP Kocaeli milletvekili adayı Sinan Yolcu, Saadet Partisinin ülke sorunları için dillendirdiği çözüm önerilerini anlattı.

“24 HAZİRAN’DA TAMAM DİYECEK”

SP İl Başkan Yardımcısı Fatih Polat ve SP Kandıra İlçe Başkanı Ramazan Arslan’ın da eşlik ettiği Yolcu, halkın kendilerine gösterdiği teveccühten memnun olduğunu belirterek, “Kandıra 24 Haziran’da tamam diyecek ve mevcut iktidarın değişmesi için gerekeni yapacaktır” dedi.