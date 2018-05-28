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Bugün 13:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:56 TSİ )

Dolarda sert düşüş!

Dolar/TL TCMB'nin sadeleşme kararının ardından 4,59'un altına indi.

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Dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB) sadeleşme kararının ardından 4,59'un altına geriledi. TCMB'nin para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen dolar/TL 4,59'un altına geriledi.

"Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlayacak"

TCMB yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını belirterek, "Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Sadeleşme adımı olumlu karşılandı

Açıklama sonrasında dolar/TL, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 değer kaybederek 4,5870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,3 değer kaybıyla 5,3580'den, sterlin/TL de 2,4 düşüşle 6,1130'dan satılıyor. Analistler, TCMB'nin sadeleşme adımının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ve bu durumun döviz kurlarında gerilemeye neden olduğunu kaydetti.

Bugün 13:10 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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