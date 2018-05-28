Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 29 Mayıs Salı günü Artvin ve Trabzon’da gerçekleştireceği seçim mitingleri için önceden bilet alan 27’nci dönem 8’nci sıra milletvekili adayı Orkun Utkubaş’ın, Kocaeli İl Örgütü Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) Başiskele ve Derince’de gün boyunca program yazması nedeniyle mitinglere son anda gidemeyeceği öğrenildi.
Bugün 13:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:17 TSİ )
Orkun Utkubaş, biletlerini yaktı!
CHP’nin en genç milletvekili adayı Orkun Utkubaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Artvin ve Trabzon mitingleri için aldığı uçak biletlerini yaktı.
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Bugün 13:16 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz