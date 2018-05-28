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Orkun Utkubaş, biletlerini yaktı!

CHP’nin en genç milletvekili adayı Orkun Utkubaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Artvin ve Trabzon mitingleri için aldığı uçak biletlerini yaktı.