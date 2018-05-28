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KOÜ Tıp Fakültesi’nden geleneksel iftar

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen iftar programı Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen iftar programlarının 4’üncüsü önceki gün gerçekleştirildi. Kartepe Derbent Uygulama Oteli’nde gerçekleşen iftara Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Prof. Dr. Ahmet Küçük, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, ilimizdeki hastanelerin başhekimleri ve yöneticileri katıldı.

“RAMAZANINIZI KUTLUYORUM”

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk’ün selamlama konuşmasının ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’de sağlık hizmetleri Türkiye ortalamasının üstünde iyi bir yolda ilerliyor. Bunu daha da geliştirmek ve sadece Kocaeli’ye değil Türkiye’nin diğer bölgelerine değil, uluslararası alanda da hasta kabul eden sağlık turizminde de merkez olabilecek potansiyeli olan bir kenttir. Bu dayanışmanın bu koordinasyonun önemli bir katkısı olacaktır. Bu anlamda Kocaeli’de sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazanınızı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir görev süresi içerisinde çalışmalar diliyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İmamı Mustafa Altıparmak’ın yaptığı duaların ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Vali Aksoy’a iftar programına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Bugün 13:18 TSİ - Eğitim

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