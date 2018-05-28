Başiskele sahilinde dua gecesi

Düzenlediği etkinliklerle Başiskele halkına dolu dolu bir Ramazan yaşatan Başiskele Belediyesi, geleneksel hale gelen iftar programlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da Başiskele Sahili’nde düzenliyor. İftar programlarında 5 bin kişi aynı anda orucunu açıyor. Hiç tanımadığı insanlarla aynı sofrayı paylaşan vatandaşlar arasında yeni dostluklar kuruluyor, keyifli sohbetler yaşanıyor.

2 GÜN LİMAN A.Ş. KATKILARI İLE

İftar saati öncesi vatandaşları masalarında ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz hoş geldiniz diyerek, vatandaşlarla birlikte oluyor. 2 gün Limaş A.Ş.’nin katkıları ile verilen iftar sonrasında İdari İşler Müdürü Kürşat Bal’a teşekkür plaketi takdim edildi. İftar sonrası sahne alan Grup Dergâh ilahi dinletileri ile Ramazan ayının maneviyatını hisseden vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Birbirinden güzel ilahileri kendilerine özgü bir tarz ile söyleyen Grup Dergâh program sonunda yaptırdığı dua ile gönülleri mest etti.