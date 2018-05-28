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Tahtalı Mahallesi’nde Ramazan ruhu

Tahtalı Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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Karamürsel Tahtalı Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi. İftara Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Tahtalı Muhtarı Ayhan Çok, Fulacık Muhtarı Ömer Can, Avcıköy Muhtarı Selahattin Gürel ve çok sayıda Tahtalılı vatandaş katıldı.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Tahtalı Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, vatandaşlarla yakından ilgilenerek masaları tek tek gezdi. Tahtalı mahalle muhtarı Ayhan Çok, düzenlenen etkinlikler ve mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.

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