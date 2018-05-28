Dilovası'nda iki mahalleyi buluşturan iftar

Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Mimar Sinan ve Orhangazi Mahalle sakinlerini buluşturdu. Binlerce mahalle sakinini bir araya getiren iftara Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Belediye Başkan Yardımcıları, AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Ufuk Ekinci, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, SKM yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi ve mahalle muhtarları katıldı.

“RAMAZAN, BİRLİK AYI”

Duaların okunmasının ardından kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu. Allah’a ne kadar şükür etsek azdır. Ramazan paylaşma ayı, birlik ayı, berberlik ayı. Önemli olan bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek ve feyzinden istifade etmek” dedi.

“24 HAZİRAN DÖNÜM NOKTASI”

Başkan Toltar'ın ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Ufuk Ekinci ise "24 Haziran ülke sınırlarını aşan, ümmetin davasının dönüm noktasıdır. Türkiye’nin yükselişinin devamı için Cumhur ittifakına sizlerden destek istiyorum. Dosta düşmana bu milletin birlik ve beraberliğinin gücünü göstereceğiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda Başkan seçilmesi için yoğun gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.