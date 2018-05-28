Kocaelispor’un kongresi yarın

406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci oturumu yarınakşam Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve genel kurul saat 17.30’da başlayacak. Sadece mali, idari ve sportif konularla ilgili gündem maddelerinin oylamaya sunulacağı genel kurulda çoğunluğa bakılmayacak.Bilindiği üzere ilk oturuma sadece 2 üye katılmış ve genel kurula sahip çıkmıştı.