406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci oturumu yarınakşam Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve genel kurul saat 17.30’da başlayacak. Sadece mali, idari ve sportif konularla ilgili gündem maddelerinin oylamaya sunulacağı genel kurulda çoğunluğa bakılmayacak.Bilindiği üzere ilk oturuma sadece 2 üye katılmış ve genel kurula sahip çıkmıştı.
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
Kocaelispor’un kongresi yarın
406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci oturumu yarınakşam DolphinAVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve genel kurul saat 17.30’da başlayacak.
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Bugün 13:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz