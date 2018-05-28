Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:27 TSİ )

İhsaniyespor voleybolda atağa kalkı

İlimizi Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde temsil edenİhsaniyespor voleybol şubesi ile önümüzdeki sezon daha yakından ilgilenecek.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bu anlamda çalışmalara devam eden Siyah Beyazlılar 4 sporcu ile anlaştı. Manisa Alaşehir’den Busenur Çoban ve Ecem Alınmaz, Manisa Soma İmbat’tan Ece Semiz ve Selinay Akçin önümüzdeki sezon İhsaniyespor’un başarısı için ter dökecek.

İhsaniyespor’un transferleri

Busenur Çoban: 2002 doğumlu. 1. Lig takımı Manisa Alaşehir’den geldi. 1.83 boyunda. Pasör.

Ece Semiz: 2000 doğumlu. Bölgesel Ligtakımı Manisa Soma İmbat’tan geldi. 1.75 boyunda. Smaçör.

Ecem Alınmaz:2000 doğumlu. Manisa Alaşehir’den geldi. 1.86 boyunca smaçör.

Selinay Akçin: 2000 doğumlu. Soma İmbat’tan geldi. 1.75 boyunda. Smaçör

Bugün 13:25 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yeni stada yüzerek de gideriz artık! mask
Yeni stada yüzerek de gideriz artık!
Asarköy için zor olmadı: 4-1 mask
Asarköy için zor olmadı: 4-1
Korukır üzüldü, Afyon sevindi mask
Korukır üzüldü, Afyon sevindi
Sporun efsane başkanı, spor basınını unutmadı mask
Sporun efsane başkanı, spor basınını unutmadı
Saha Komiserlerinden Afyon’a kutlama mask
Saha Komiserlerinden Afyon’a kutlama
Kocaeli Güneş’in “ACI”ması yok: 15-0 mask
Kocaeli Güneş’in “ACI”ması yok: 15-0
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL