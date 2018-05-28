İhsaniyespor voleybolda atağa kalkı

Bu anlamda çalışmalara devam eden Siyah Beyazlılar 4 sporcu ile anlaştı. Manisa Alaşehir’den Busenur Çoban ve Ecem Alınmaz, Manisa Soma İmbat’tan Ece Semiz ve Selinay Akçin önümüzdeki sezon İhsaniyespor’un başarısı için ter dökecek.
İhsaniyespor’un transferleri
Busenur Çoban: 2002 doğumlu. 1. Lig takımı Manisa Alaşehir’den geldi. 1.83 boyunda. Pasör.
Ece Semiz: 2000 doğumlu. Bölgesel Ligtakımı Manisa Soma İmbat’tan geldi. 1.75 boyunda. Smaçör.
Ecem Alınmaz:2000 doğumlu. Manisa Alaşehir’den geldi. 1.86 boyunca smaçör.
Selinay Akçin: 2000 doğumlu. Soma İmbat’tan geldi. 1.75 boyunda. Smaçör
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz