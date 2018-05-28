İhsaniyespor voleybolda atağa kalkı

Bu anlamda çalışmalara devam eden Siyah Beyazlılar 4 sporcu ile anlaştı. Manisa Alaşehir’den Busenur Çoban ve Ecem Alınmaz, Manisa Soma İmbat’tan Ece Semiz ve Selinay Akçin önümüzdeki sezon İhsaniyespor’un başarısı için ter dökecek.

İhsaniyespor’un transferleri

Busenur Çoban: 2002 doğumlu. 1. Lig takımı Manisa Alaşehir’den geldi. 1.83 boyunda. Pasör.

Ece Semiz: 2000 doğumlu. Bölgesel Ligtakımı Manisa Soma İmbat’tan geldi. 1.75 boyunda. Smaçör.

Ecem Alınmaz:2000 doğumlu. Manisa Alaşehir’den geldi. 1.86 boyunca smaçör.

Selinay Akçin: 2000 doğumlu. Soma İmbat’tan geldi. 1.75 boyunda. Smaçör