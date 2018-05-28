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Bugün 13:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:33 TSİ )

2. Küme U-19’da finaller belli oldu

2. Küme U-19 Ligi’nde önceki gün çok zorlu 4 maç oynandı.

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Asarköy, Vin-San Tesisleri’nde Mertspor’u 4-1 mağlup ederken, Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Nusretiye, Yeni Kandıra’yı 30. dakikada 1-0 geriye düştüğü, 34. dakikada da 1 kişi eksik oynadığı maçı 2. yarıdaki etkili futbolu ile 3-1 mağlup etti. Kirazlıyalı, Tavşanlı’yı 3-1 ile geçerken, Çayırova Fatih de Darıca Kültür’ü 7-2’lik skorla saf dışı bıraktı. Böylece Asarköy ile Kirazlıyalı, Çayırova Fatih ile de Nusretiye eşleşti. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 takımı 1. Küme U-19 Ligi’ne çıkacak.

2. KÜME ELEME MAÇ SKORLARI

Gölcük Asarköy – Mertspor: 4-1

Nusretiye - Yeni Kandıra: 3-1

Kirazlıyalı – Tavşanlı: 3-1

Çayırova Fatih – Darıca Kültür: 7-2

2. KÜME U-19 FİNALLERİ

Gölcük Asarköy - Kirazlıyalı

Çayırova Fatih – Nusretiye

Bugün 13:26 TSİ - Spor

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