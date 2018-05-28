2. Küme U-19’da finaller belli oldu

Asarköy, Vin-San Tesisleri’nde Mertspor’u 4-1 mağlup ederken, Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Nusretiye, Yeni Kandıra’yı 30. dakikada 1-0 geriye düştüğü, 34. dakikada da 1 kişi eksik oynadığı maçı 2. yarıdaki etkili futbolu ile 3-1 mağlup etti. Kirazlıyalı, Tavşanlı’yı 3-1 ile geçerken, Çayırova Fatih de Darıca Kültür’ü 7-2’lik skorla saf dışı bıraktı. Böylece Asarköy ile Kirazlıyalı, Çayırova Fatih ile de Nusretiye eşleşti. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 takımı 1. Küme U-19 Ligi’ne çıkacak.
2. KÜME ELEME MAÇ SKORLARI
Gölcük Asarköy – Mertspor: 4-1
Nusretiye - Yeni Kandıra: 3-1
Kirazlıyalı – Tavşanlı: 3-1
Çayırova Fatih – Darıca Kültür: 7-2
2. KÜME U-19 FİNALLERİ
Gölcük Asarköy - Kirazlıyalı
Çayırova Fatih – Nusretiye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz