2. Küme U-19’da finaller belli oldu

Asarköy, Vin-San Tesisleri’nde Mertspor’u 4-1 mağlup ederken, Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Nusretiye, Yeni Kandıra’yı 30. dakikada 1-0 geriye düştüğü, 34. dakikada da 1 kişi eksik oynadığı maçı 2. yarıdaki etkili futbolu ile 3-1 mağlup etti. Kirazlıyalı, Tavşanlı’yı 3-1 ile geçerken, Çayırova Fatih de Darıca Kültür’ü 7-2’lik skorla saf dışı bıraktı. Böylece Asarköy ile Kirazlıyalı, Çayırova Fatih ile de Nusretiye eşleşti. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 takımı 1. Küme U-19 Ligi’ne çıkacak.

2. KÜME ELEME MAÇ SKORLARI

Gölcük Asarköy – Mertspor: 4-1

Nusretiye - Yeni Kandıra: 3-1

Kirazlıyalı – Tavşanlı: 3-1

Çayırova Fatih – Darıca Kültür: 7-2

2. KÜME U-19 FİNALLERİ

Gölcük Asarköy - Kirazlıyalı

Çayırova Fatih – Nusretiye