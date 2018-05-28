Geçtiğimiz hafta arasında hayatını kaybeden ve Dünya Kupası’nda maç yöneten ilk Türk hakem olan Doğan Babacan Kocaeli bölgesi hakemleri tarafından unutulmadı. Önceki gün Gölcük Asarköy ile Mertspor arasında oynanan U-19 Play-Off yarı final maçında görev alan Uğur Doğan ile yardımcıları Efraim Yılmaz ile Anıl Şenlik de maçı siyah hakem formaları ile yönetti.
Bugün 13:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Doğan Babacan için!
İlimiz hakemleri bu hafta yönettiği maçlara siyah forma ile çıktı.
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Bugün 13:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz