Doğan Babacan için!

Geçtiğimiz hafta arasında hayatını kaybeden ve Dünya Kupası’nda maç yöneten ilk Türk hakem olan Doğan Babacan Kocaeli bölgesi hakemleri tarafından unutulmadı. Önceki gün Gölcük Asarköy ile Mertspor arasında oynanan U-19 Play-Off yarı final maçında görev alan Uğur Doğan ile yardımcıları Efraim Yılmaz ile Anıl Şenlik de maçı siyah hakem formaları ile yönetti.