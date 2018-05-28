Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:50 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:55 TSİ )

Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyelerin ilki önümüzdeki hafta ödenecek. Ardından bayram gelmeden maaşlar da hesaplara yatırılacak. Sonraki ay ise zamlı maaş geliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Haziran ayında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere çifte ödeme yapılacak. Önce 1000 liralık ikramiye hesaplara yatırılacak. Emeklilerin ikramiyeleri maaşlarından ayrı olarak yatırılacağı yatan miktarın maaşa bağlı olmadığı ve herkese aynı rakamın yattığı görülebilecek. Sadece dul ve yetim maaşı alanlar ile işgörmezlik ödeneği alanların ikramiyeleri hisseleri oranında hesaplanacak. Mesela yüzde 75 oranında ölüm maaşı alan birisinin ikramiyesi 750 lira olacak.

BAYRAM ÖNCESİNDE MAAŞLAR ÖDENECEK

Öte yandan emekliler ve memurlar Temmuz ayında ise bu yılın ikinci zammını almış olacaklar. Temmuz ayına kadar oluşacak enflasyon kadar SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı artacak. Bu oranın da yüzde 5.5 civarında olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak.

Bugün 13:50 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı... mask
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor mask
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor mask
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor
844 firma 4081 eleman arıyor! mask
844 firma 4081 eleman arıyor!
CHP'nin asgari ücret vaadi mask
CHP'nin asgari ücret vaadi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL