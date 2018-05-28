Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

Haziran ayında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere çifte ödeme yapılacak. Önce 1000 liralık ikramiye hesaplara yatırılacak. Emeklilerin ikramiyeleri maaşlarından ayrı olarak yatırılacağı yatan miktarın maaşa bağlı olmadığı ve herkese aynı rakamın yattığı görülebilecek. Sadece dul ve yetim maaşı alanlar ile işgörmezlik ödeneği alanların ikramiyeleri hisseleri oranında hesaplanacak. Mesela yüzde 75 oranında ölüm maaşı alan birisinin ikramiyesi 750 lira olacak.

BAYRAM ÖNCESİNDE MAAŞLAR ÖDENECEK

Öte yandan emekliler ve memurlar Temmuz ayında ise bu yılın ikinci zammını almış olacaklar. Temmuz ayına kadar oluşacak enflasyon kadar SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı artacak. Bu oranın da yüzde 5.5 civarında olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak.