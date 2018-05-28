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Kılıçdaroğlu’ndan muhtarlara mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için mahalle muhtarlarına çağrı yaptı. Daima muhtarların yanında olacağına söz veren Kılıçdaroğlu, muhtarların seçim sürecinde görevlerini gerektiği biçimde yerine getireceğine inancının tam olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler için mahalle muhtarlarına mektup gönderdi. Mektubunda tüm muhtarlarımızın ülkemizin içerisinde yer aldığı bu kritik seçim sürecinde görevlerini gerektiği biçimde, eksiksiz yerine getireceğine inancım tam diyen Kılıçdaroğlu, muhtarlara çağrıda bulunarak, CHP’nin muhtarlar politikasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nın muhtarlara gönderdiği mektup şu şekilde;

Siz 1833 yılında Kastamonu’da yapılan ilk muhtar seçiminden bugüne, yurttaşlarımızla devletimiz arasında gönül bağı kurulmasına vesile oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz. Demokrasi kültürünün bu topraklardaki ilk temsilcileri olarak, vatan sevgisiyle çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Ülkemizin geleceğini her türlü menfaatin üzerinde tutuyor, binbir zorluğa, türlü olanaksızlıklara rağmen çalışıyorsunuz. Demokrasimize, güzel ülkemize, şanlı bayrağımıza ve hayatın bütün renklerini yüreğinde barındıran vatanımıza karşı sorumluluklarınızı fedakarca yerine getiriyorsunuz.

Sevgili Kardeşim;

Siz bulunduğunuz köyün ve mahallenin kanaat önderleri olarak, yurttaşlarımıza ilk elden dokunuyorsunuz. Size verilen yetkinin aslında demokrasiye olan inancın ve güvenin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Muhtarlık kurumunun güçlü olduğu bir Türkiye’de, demokrasinin de güçleneceğini, kökleşeceğini biliyorum. Önümüzde Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıyan bir seçim var. Tüm muhtarlarımızın ülkemizin içerisinde yer aldığı bu kritik seçim sürecinde görevlerini gerektiği biçimde, eksiksiz yerine getireceğine inancım tam. 25 Haziran sabahından itibaren partimizin ve iktidarımızın önceliklerinden biri de muhtarlık kurumunu güçlendirmek olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaşlarımıza hizmet yolunda daima yanınızda olacağıma söz veriyorum.

CHP’NİN MUHTARLAR POLİTİKASI

82 kanuna dağılmış değil, tek bir muhtarlık kanunu olacak, muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulası esası getirilecek, belediye binası var, “Muhtarlık evi” neden yok? Bağımsız muhtarlık evi olacak, muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edilecek, kaldırılan köy tüzel kişilikleri yeniden oluşturulacak, her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar, muhtarlıklar aracılığı ile dağıtılacak, belediye meclisinde, muhtarın seçildiği mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa, o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar da katılacak, toplantıda söz ve karar sahibi olacak. Muhtar, belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek, Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak. Selin BECER

Bugün 13:58 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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