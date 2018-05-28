Kocaeli GHSK, Başkent’e yağdı: 19-1

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz mücadeleyi 19-1 kazandı ve 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

HAFTAYA İZMİR İLE

Temsilcimizin gollerini Tuğcan (8), Ali Hakan (4) Can (2) Baha (2) Taha, İbrahim ve Erhan attı. Konuk ekibin tek golü Halil İbrahim’den geldi. Temsilcimiz 3 Haziran Pazar günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maçı İzmir temsilcisi 7-3 kazanmıştı.