Kocaeli GHSK, Başkent’e yağdı: 19-1

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz mücadeleyi 19-1 kazandı ve 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.
HAFTAYA İZMİR İLE
Temsilcimizin gollerini Tuğcan (8), Ali Hakan (4) Can (2) Baha (2) Taha, İbrahim ve Erhan attı. Konuk ekibin tek golü Halil İbrahim’den geldi. Temsilcimiz 3 Haziran Pazar günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maçı İzmir temsilcisi 7-3 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz