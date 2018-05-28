İlimizin kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüplerinden Kullarspor, genç teknik adam Murat Son ile temas halinde. Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş ile Kocaelispor’un alt yapısında da görev alan Murat Son arasındaki görüşmeler devam ediyor. İlimiz futboluna çok sayıda genç ve yetenekli futbolcu kazandıran Murat Son bu sezon İzmit Futbol Kulübü’nü 1. Amatör Lig’e çıkarmıştı.
Bugün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Murat Son Kullarspor yolunda
İlimizin kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüplerinden Kullarspor, genç teknik adam Murat Son ile temas halinde. Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş ile Kocaelispor’un alt yapısında da görev alan Murat Son arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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Bugün 14:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz