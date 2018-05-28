Murat Son Kullarspor yolunda

İlimizin kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüplerinden Kullarspor, genç teknik adam Murat Son ile temas halinde. Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş ile Kocaelispor’un alt yapısında da görev alan Murat Son arasındaki görüşmeler devam ediyor. İlimiz futboluna çok sayıda genç ve yetenekli futbolcu kazandıran Murat Son bu sezon İzmit Futbol Kulübü’nü 1. Amatör Lig’e çıkarmıştı.