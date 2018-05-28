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Şehit aileleri ve gaziler Gölcük’te iftar yaptı

Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yalı Evleri’nde en son şehit yakınları ve gazilere iftar verildi. Başkan Mehmet Ellibeş, konuklarla yakından ilgilendi.

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Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar programlarını sürdürüyor. Değirmendere Yalı Evlerinde gerçekleştirilen iftar programında şehit aileleri ve gaziler de ağırlandı. Programında ev sahibi Gölük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

GENİŞ KATILIM OLDU

İftarda Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve eşi Funda Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in eşi Feriha Ellibeş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Levent Değirmenci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan da hazır bulundu.

Bugün 14:12 TSİ - Gündem

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