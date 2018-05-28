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Speaking Cafe’de Gana Kültür Gecesi

İzmit Belediyesi’ne ait Speaking Cafe’de ülke tanıtımları yapılıyor.

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Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerindeki kafede şimdiye kadar 40’tan fazla ülkenin tanıtımının yapıldığını söyleyen yetkililer, “Speaking Cafe’de son olarak Gana kültür gecesi düzenlendi. Gecede Ganalı Anane Adjeı, kültürel kıyafetleriyle kafedekilere ülkesinin güzelliklerini anlattı. Gecede katılımcılar Gana kültürüne ait dansları izleme fırsatı bulup Gana tarihi ve yemekleri hakkında bilgi aldılar” dediler.

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