Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerindeki kafede şimdiye kadar 40’tan fazla ülkenin tanıtımının yapıldığını söyleyen yetkililer, “Speaking Cafe’de son olarak Gana kültür gecesi düzenlendi. Gecede Ganalı Anane Adjeı, kültürel kıyafetleriyle kafedekilere ülkesinin güzelliklerini anlattı. Gecede katılımcılar Gana kültürüne ait dansları izleme fırsatı bulup Gana tarihi ve yemekleri hakkında bilgi aldılar” dediler.
Bugün 14:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Speaking Cafe’de Gana Kültür Gecesi
İzmit Belediyesi’ne ait Speaking Cafe’de ülke tanıtımları yapılıyor.
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Bugün 14:14 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz