KO-MEK’le mantar yetiştirmeyi öğreniyorlar

Daha önce açtığı branşlarla birçok insanın hayatını değiştiren ve meslek sahibi olmalarını sağlayan KO-MEK, söz konusu yeni branşıyla ekmek parası ve alın terine anlamlı bir yatırım yaptı. Kursta mantar yetiştirmeye öğrenecek olan vatandaşlar bu sayede ileride kendi işlerini kurarak iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Mantar Yetiştiriciliği Branşının dersleri Yenikent Kurs Merkezi’nde devam ediyor. Alanında uzman usta öğreticinin gözetimindeki derslerde, kursiyerler mantar yetiştirmenin inceliklerini öğreniyor. Kursiyerlere derslerde mantar yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem ve havalandırmanın en önemli ekolojik unsurlar arasında yer aldığı anlatılıyor. Bu çerçevede, mantar yetiştirilecek yerlerin uygun şekilde iklimlendirilmesinin önemine de sık sık vurgu yapılıyor. Kursiyerler aldıkları teorik bilgileri ayrıca, alanda tatbik etme olanağı buluyor. Mantar Yetiştiriciliği kursu bu ayın sonuna kadar devam edecek.