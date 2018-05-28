U-17’ler gruplarını belirledi

Sakarya Grup Merkezi’nde Kocaeli Güneş ve Belediye Derince, Tekirdağ Grup Merkezi’nde ise Çayırovaspor ile İzmit Gençlebirliği mücadele edecek.
SAKARYA GRUP MERKEZİ
Kocaeli Güneşspor
Belediye Derincespor
TEKİRDAĞ GRUP MERKEZİ
İzmit Gençlebirliği
Çayırovaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz