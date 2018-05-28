U-17’ler gruplarını belirledi

Sakarya Grup Merkezi’nde Kocaeli Güneş ve Belediye Derince, Tekirdağ Grup Merkezi’nde ise Çayırovaspor ile İzmit Gençlebirliği mücadele edecek.

SAKARYA GRUP MERKEZİ

Kocaeli Güneşspor

Belediye Derincespor

TEKİRDAĞ GRUP MERKEZİ

İzmit Gençlebirliği

Çayırovaspor