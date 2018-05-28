Sele bir tek onlar sevindi

Kocaeli’nin genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Dün sabah saatlerinde zararın boyutlarının ortaya çıktığı kentte, su baskını sonrası çamura bulanan evlerdeki eşyaların birçoğu ise kullanılamaz hale gelmişti. Su baskını yaşanan evlerden yıkanıp temizlenmesi için halı yıkama tesislerine gönderilen çamura bulanan halılar ise yıkama havuzlarını tıka basa doldurdu. Baskın günü izinli olmalarına rağmen gelen talep üzerine iş yerlerini açmak zorunda kaldıklarını belirten halı yıkama işletmecileri, vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için aralıksız çalıştıklarını söylediler.

Çamurlu halıları temizlemek için durmadan çalışıyorlar

Çamura bulanan halıları temizlemek için durmadan çalıştıklarını belirten halı yıkama yetkilisi Talha Başdağ, “Önceki gün büyük bir yağış oldu. Mahalle aralarındaki evleri su basmış, halılar hep çamur olmuş. Önceki günden beri bize halılar geliyor. Temizleyip bitirmeye çalışıyoruz ama bitmiyor. Havuzlarımız dolu, 150’ye yakın halı var. Bir aracımız dışarıda hala daha halı topluyor. Uğraşıyoruz ama bitmiyor, 1-2 günlük daha işimiz var. Dün kapalıydık normalde Pazar günleri dükkan kapalı. Ama çok yağış olunca açmak zorunda kaldık” dedi.

İş yerleri tamamen su ve çamur doldu

Yağış sonrasında birçok iş yerinde de yaşanan su baskınları ile büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İzmit’te bazı iş yerleri çamurla dolarken, bir otomobil servisi ise tamamen su ile doldu. Servis içerisindeki araçlar ise su içerisinde kaldı. İşletmeciler, iş yerlerindeki su tahliyelerinin sürdüğünü belirterek, zararlarının boyutunu tespit edemediklerini ifade ettiler. İş yerinin tamamen çamurla dolduğunu söyleyen yapı malzemesi üreticisi Ercan Çakmak, "Sabah 05.30’da telefon çaldı. Geldik dükkana ama burayı sel götürdüğünü gördük. Elektrikleri kestik. Müdahale etmeye başladık, kum torbası koyduk. Biraz engelledik. Hala devam ediyoruz işte temizlemeye. Malzemelerimiz yıkanınca kullanılır ama makinelerimiz elektronik, şu anda çalışmıyorlar. Zararın boyutunu bilmiyoruz" diye konuştu. Öte yandan kentin birçok noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İSU ekiplerince su tahliye çalışmaları sürdürülürken, bozulan yollarda da alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.