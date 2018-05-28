Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:54 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:53 TSİ )

Sele bir tek onlar sevindi

Kocaeli’de dün etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınlarından zarar gören ev ve iş yerlerinde çamura bulanan halılar, halı yıkama tesislerini tıka basa doldurdu. Esnaf ise su basan iş yerlerini temizlemek için çalışmalara başladı.

Video için play'e tıklayın

Kocaeli’nin genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Dün sabah saatlerinde zararın boyutlarının ortaya çıktığı kentte, su baskını sonrası çamura bulanan evlerdeki eşyaların birçoğu ise kullanılamaz hale gelmişti. Su baskını yaşanan evlerden yıkanıp temizlenmesi için halı yıkama tesislerine gönderilen çamura bulanan halılar ise yıkama havuzlarını tıka basa doldurdu. Baskın günü izinli olmalarına rağmen gelen talep üzerine iş yerlerini açmak zorunda kaldıklarını belirten halı yıkama işletmecileri, vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için aralıksız çalıştıklarını söylediler.

Çamurlu halıları temizlemek için durmadan çalışıyorlar

aw404560-03-1527508695.jpg

Çamura bulanan halıları temizlemek için durmadan çalıştıklarını belirten halı yıkama yetkilisi Talha Başdağ, “Önceki gün büyük bir yağış oldu. Mahalle aralarındaki evleri su basmış, halılar hep çamur olmuş. Önceki günden beri bize halılar geliyor. Temizleyip bitirmeye çalışıyoruz ama bitmiyor. Havuzlarımız dolu, 150’ye yakın halı var. Bir aracımız dışarıda hala daha halı topluyor. Uğraşıyoruz ama bitmiyor, 1-2 günlük daha işimiz var. Dün kapalıydık normalde Pazar günleri dükkan kapalı. Ama çok yağış olunca açmak zorunda kaldık” dedi.

İş yerleri tamamen su ve çamur doldu

aw404560-04-1527508700.jpg

Yağış sonrasında birçok iş yerinde de yaşanan su baskınları ile büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İzmit’te bazı iş yerleri çamurla dolarken, bir otomobil servisi ise tamamen su ile doldu. Servis içerisindeki araçlar ise su içerisinde kaldı. İşletmeciler, iş yerlerindeki su tahliyelerinin sürdüğünü belirterek, zararlarının boyutunu tespit edemediklerini ifade ettiler. İş yerinin tamamen çamurla dolduğunu söyleyen yapı malzemesi üreticisi Ercan Çakmak, "Sabah 05.30’da telefon çaldı. Geldik dükkana ama burayı sel götürdüğünü gördük. Elektrikleri kestik. Müdahale etmeye başladık, kum torbası koyduk. Biraz engelledik. Hala devam ediyoruz işte temizlemeye. Malzemelerimiz yıkanınca kullanılır ama makinelerimiz elektronik, şu anda çalışmıyorlar. Zararın boyutunu bilmiyoruz" diye konuştu. Öte yandan kentin birçok noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İSU ekiplerince su tahliye çalışmaları sürdürülürken, bozulan yollarda da alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı.

aw404560-05-1527508705.jpg

aw404560-06-1527508714.jpg

aw404560-02-1527508691.jpg

Bugün 14:54 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Meteoroloji tekrar uyardı! Bugün ve yarın... mask
Meteoroloji tekrar uyardı! Bugün ve yarın...
Yağmur ulaşımı felç etti mask
Yağmur ulaşımı felç etti
Nevzat Doğan: Bütün imkanlarımızla vatandaşın yanındayız mask
Nevzat Doğan: Bütün imkanlarımızla vatandaşın yanındayız
İSU, "Ciddi su baskınları yaşanmadı" dedi mask
İSU, "Ciddi su baskınları yaşanmadı" dedi
Taşdemir'den Büyükşehir'e: Rezillik mask
Taşdemir'den Büyükşehir'e: Rezillik
Kılıçdaroğlu’ndan muhtarlara mektup mask
Kılıçdaroğlu’ndan muhtarlara mektup
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL