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Bugün 15:13 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:09 TSİ )

SP'li Çelik: Saldıranlar cezalandırılsın!

Ankara’da yaşanan ve aralarında SP’li milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün de bulunduğu iki kişinin MHP’lilerce darp edilmesine tepki gösteren SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bu olayın sorumluları mutlaka cezalandırılmalıdır” dedi.

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Geçtiğimizg ünlerde Ankara’da yaşanan, Saadet Partililer ile MHP’liler arasında meydana gelen olaylarda çok sayıda SP’li yaralandı. Çıkan olayların bayrak asma meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilirken, yaralananlar arasında SP’nin milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün de bulunduğu belirtildi. Yaşanan bu olay SP’lilerin büyük tepkisini çekti. 

ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan SP İl Başkanı Nurettin Çelik de, saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi. Parti olarak millet olma şuurunu zedeleyen, toplumsal kardeşliğe darbe mahiyetindeki olaylarla karşılaştıklarını açıklamasında dile getiren Çelik, “Bu topraklarda yaşayan fertler olarak, his ve düşüncelerimizdeki farklılık, bizlerin ayrışması için sebep teşkil etmemelidir” dedi.

“HALKI KİN VE NEFRETE SEVK EDİYORLAR”

24 Haziran seçimlerinin demokratik şartlarda gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Çelik, “Seçimler, farklı düşüncelere sahip insanların, birbirlerine düşman edildiği bir ortama dönüştürülmemelidir. İktidar, seçim ortamında teşekkül edebilecek her türlü kargaşa ortamını engellemek ve halkın bütünlüğünü sağlamakla sorumludur. Bu konuda görevlerini yapmadıkları gibi halkı kin ve nefrete sevk etmektedir” diye konuştu.

“İMKANLAR İKTİDARIN ELİNDE”

İktidarın bu yıkıcı ve parçalayıcı anlayışının nereden kaynaklandığını bildiklerini de belirten Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Partimizin yükselişinin kendi sonları olacağını bilen bazı zevatın,  emirleri altındaki kurum ve kadroları harekete geçireceğini bekliyorduk. Fakat bu denli saldırgan olabileceklerini beklemiyorduk. Bu seçimin adil ve demokratik şartlarda geçeceğini söylemek çok güçtür. Nitekim mevcut iktidar devletin tüm imkânlarını kendisi için seferber etmiş, bunun yanında diğer partilerin özellikle de bizim nefes dahi almamamız için elinden gelen çabayı göstermiştir.”

“İNTERTEKS’İ VERMEDİLER”

“Partimizin bağışlarla bastırdığı afiş ve pankartlar, birilerini rahatsız etmiş, asıldıkları yerden indirilmektedir. Yine belediye; İnterteks Fuar Alanı’nı, partimizin iftarı için gerekçesiz şekilde tahsisini yapmamıştır. Yani Saadet Partisine hiçbir şekilde tahammül edilememektedir. Bu arkadaşlarımıza, çırpınışlarının bir faydasının olmayacağını ve 24 Haziran’da gerçekleşecek değişimin kendileri için de büyük hayırlara sebebiyet vereceğini hatırlatmak isterim.”

“FAİLLER CEZALANDIRILSIN”

“Ankara’da parti mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Seçimi savaş olarak gören ve asırlarca kardeş olarak yaşayan bu milleti sırf siyasi farklılıkları sebebiyle birbirlerine düşman etmek isteyen zihniyeti lanetliyorum. Kendi kullandıkları tahripkâr söylemin böylesine yıkıcı neticelerle sonuçlanacağını görmek istemeyenleri ikaz ediyorum, ‘Benden değilsen, düşmanımsın’ anlayışı tek millet olmamızın önündeki en büyük engeldir. Yetkilileri bu çirkin saldırının faillerini cezalandırmaya davet ediyoruz.”

Bugün 15:13 TSİ - Siyaset

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