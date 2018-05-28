İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde bulunan Mehmet Ağa Apartmanının havalandırma boşluğuna martı düştü. Boşlukta duran martıyı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın ikinci katında bulunan dairenin penceresinden ağ ile ulaştıkları martıyı yakaladı. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra itfaiye ekipleri martıyı doğaya saldı.
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı
İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir apartmanın boşluğuna düşen martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salıverildi.
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Bugün 15:20 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz