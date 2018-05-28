CHP’li gençler çok aktif

Düzenlenen programa Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, İl Başkanı Emre Andız, il yöneticileri ve genç milletvekili adayları Av. Anıl Acurman ile Av. Orkun Utkubaş da katıldı. Partili gençler ilk olarak Darıca sahilinde kurulan standı ziyaret ettiler. Ayrıca SP ve AKP’nin de stantlarına konuk olan CHP’liler burada görevli gençlere başarılar diledi.

“DARICA TAMAM DEMİŞ”

Programla ilgili olarak konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, “Bu akşam da şarkılar söyleyip halay çeken gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Darıca coşkusu ve inancıyla çoktan tamam demiş” dedi. Milletvekili adayları Anıl Acurman ve Orkun Utkubaş da samimi ve coşkulu bir ortamda gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.