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Ayaz: Çalışmalarımızın her biri size helal olsun

Altınkent Mahallesi’nde yaptırılan Rabia Hatun Bayan Eğitim ve Spor Merkezi açılışında konuşan Başkan Hüseyin Ayaz, “Çalışmalarımızın her biri size ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

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Başiskele’de spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyen herkesin katılım sağlayabileceği spor merkezlerinin tüm mahallelerde yapılması planlanıyor. Spor merkezlerinin en yenisi Altınkent Mahallesi’nde bayanlara yönelik yapıldı. İftar programı ile açılışı gerçekleştirilen Rabia Hatun Bayan Eğitim ve Spor Merkezi 2 kattan oluşuyor. Modern tesiste spor aletleri, pilates, soyunma odaları, eğitim salonu, mutfak, duş ve lavabolar ile çocuklar için oyun odası bulunuyor.

GENİŞ KATILIM OLDU

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ev sahipliğindeki açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AKP Başiskele ilçe Başkan Vekili Mustafa Koral, Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş, Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan, ana kademe yönetimi, mahalle halkı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İSU Başiskele Şube Müdürü Burhan Zeydal, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, Altınkent Mahalle Muhtarı Alaattin Er, mahalle muhtarları ve meclis üyeleri katıldı.

“ATIL ALAN KALMADI”

Altınkent Mahalle Muhtarı Alattin Er, Başkan Hüseyin Ayaz’a mahalle halkı adına teşekkür etti. Vatandaşların en iyi şekilde yaşayabilmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise “Bu tesisimiz özellikle hanımefendilere hizmet verecek bir tesisimiz. Altınkentimiz’de şikayet edebileceğimiz hemen hemen hiçbir atıl yapı, atıl bir alan kalmadı” dedi.

“ALLAH’A EMANET OLUN”

Başkan Ayaz, “Çalışmalarımızın her biri size ananızın ak sütü gibi helal olsun. Çünkü ödeyen sizsiniz, bize görev veren sizlersiniz. Sizlerle birlikte olmak, Başiskele çatısı altında sizinle nerede karşılaşırsak karşılaşalım sizin önünüzde eğilmek, elinizi öpmek bir şereftir. İyi ki varsınız, sizi seviyor, Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.

Bugün 15:32 TSİ - Gündem

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