Kocaeli genelinde Pazar günü başlayan sağanak yağış birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. İzmit, Körfez, Gölcük, Kartepe ve Karamürsel başta olmak üzere tüm ilçelerde yaşanan su baskınları sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürü (AFAD) Salim Tekoğlu, başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tekoğlu, “Her ilçeden yeni ihbarlar geliyor. Daha çok eşya zararlarına yönelik ihbar alıyoruz. Bu tespit birkaç gün sürebilir. Sürekli ihbarlar geldiği için tespitler yarına kadar sürecek. Tespitleri AFAD başkanlığa göndereceğiz. Acil yardım talebi yapılacak. 15 gün içinde raporun Ankara’ya gitmesi lazım. Buna göre Ankara’dan yardım yapılacak. Hasar tespit sonrasında hazırlanan rapor kamuoyuna valilik kanalı ile açıklanacak. Tahmini olarak yaklaşık 250 civarında evde su baskını yaşandı. Bu su baskınlarından konut ve eşya zararı meydana geldi” dedi.
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Hala sel ihbarları geliyor!
Kocaeli’de Pazar günü yağan aşırı yağış nedeniyle yaklaşık 250 hane zarar gördü. Yaşanan felaketin ardından Kocaeli Valiliği ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz