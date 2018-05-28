İzmit Nebihocalar Köyü Gökçeler Mahallesinde ikamet eden Mustafa Barut’un şizofreni hastası olan eşi Fatma Barut (58), önceki gün evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çevrede yapılan aramalarda Barut’un cansız bedeni Davuldere Baraj Göletine görüldü. Olay yerine çağrılan arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan Barut’un cansız bedeni, yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fatma Barut’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bir süredir şizofreni hastası olduğu öğrenilen ve zaman zaman evinden ayrılarak çevrede tek başına dolaştığı öğrenilen Fatma Barut’un cenazesi Gökçeler Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Gölette kadın cesedi bulundu!
İzmit'te, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan şizofreni hastası Fatma Barut'un (58) gölette cansız bedenine ulaşıldı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz