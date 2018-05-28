Kandıra işçisine yüzde 13 zam

Kandıra Belediyesi’nde çalışan 39 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 1 Mart 2018 ve 29 Şubat 2020 tarihlerini kapsayacak olan sözleşme ile ilgili olarak Kandıra Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törenle imzalar atıldı. Gerçekleşen protokol törenine belediye başkanı Ünal Köken, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Yerel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, sendika yönetimi ve işyeri temsilcileri katıldı.

ZAM ORANLARI

Yapılan anlaşmaya göre kurumda görev yapan toplam 39 işçinin mevcut ücretlerine ve sosyal haklarına ilk yıl için yüzde 13,2 oranında zam yapılacağı bildirildi. İkinci yıl sağlanacak zam miktarı ise enflasyon+1 puan olarak açıklandı. Yapılan bu anlaşma çalışanlar arasında da büyük memnuniyetle karşılandı.

ERSOY TEŞEKKÜR ETTİ

Tören sonunda konuşan Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy, “Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’e üyelerimizin bu zamana kadar toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmesinde ve çalışanlarının haklarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. İmzalanan sözleşmemiz tüm taraflara hayırlı olsun” dedi. Günün anısına Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, Başkanı Ünal Köken’e bir hediye takdim etti.