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Müzeyyen Topçu Tan: Siz bu kenti yönetemiyorsunuz!

İlimizde yaşanan su baskınları ile ilgili açıklama yapan Müzeyyen Topçu Tan, “Bu felaketin anası da sizsiniz babası da, bugün yitirdiğimiz bir canın vebali de boynunuza. Siz bu kenti yönetmiyor sağıyorsunuz” dedi.

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Kentte su baskınlarına neden olan sağanak, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Metrekareye Karamürsel’de 89,4, Gölcük'te 81,2, İzmit'te ise 79,8 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde rögarlar ve dereler taşarken, yollar ve caddeler de göle döndü.

“YETKİLİLER UMURSAMIYOR”

Su baskınları ile ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Müzeyyen Topçu Tan, İzmit'in Sepetçiler Mahallesi'nde evinin bahçesinde biriken suyu pompayla boşaltmaya çalışan Mehmet Sargın’ın da (55) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek, “Felaket geliyorum diyor, yetkililer umursamıyor” dedi.

“ORMANLARI KATLETTİLER”

Müzeyyen Topçu Tan, “Bu tehlike geliyorum diyordu. CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak en son uyarımızı daha iki gün önce yaptık. Felaket geliyorum diyor, yetkililer umursamıyor. Kentimizi ve ülkemizi yönetenler, doğayla barışık ve bilimsel yöntemlerle kentleşmeyi hiç akıllarına getirmediler. Kentlerin yarınlarını hesaplayarak, yok etmeden var etmeye çalışmadılar, her gördükleri yeşil alana göz diktiler ve ormanları katlettiler” dedi.

“ÜLKEYİ YÖNETMİYOR SALDIRIYORSUNUZ”

Sözlerini sürdüren Tan, “Yıllar önce alt yapıya harcadıklarını paraları, reklam panolarında yaptıkları reklamlarla halka duyurmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yerin altına 169 milyon gömdük’ derken gerçekten paraları gömdüklerini görüyoruz. Her yanımızı betonlaştırarak yok ettiğiniz doğa şimdi intikam alıyor. Bu felaketin anası da sizsiniz babası da, bugün yitirdiğimiz bir canın vebali de boynunuza. Siz bu kenti yönetmiyor sağıyorsunuz, tıpkı ülkenin diğer kentleri gibi nerede boş yeşil bir alan, orman bulursanız saldırıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:29 TSİ - Siyaset

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