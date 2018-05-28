Saadet’in hedefi 2007 oylarını aşmak

Saadet Partisi’nde 24 Haziran seçimlerine büyük önem veriliyor. CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile birlikte ‘Millet İttifakı’ çatısı altında seçime girecek olan SP’nin ilimizde alacağı oy sayısı merak ediliyor. Her ne kadar parti yöneticileri 6 milletvekili Ankara’ya göndereceklerini söyleseler de, hemen herkes gerçekçi oranlarda partinin 1 vekili seçtirdiği, ikinci için de çalışmaların sürdüğü fikrine sahip.

HEDEF 2007’Yİ GEÇMEK

İktidar partisi AKP’den en fazla oy alabilecek siyasi kurum olarak dikkat çeken Saadet’in 2002 yılından bu yana ilimizde ulaştığı en yüksek oy oranı yüzde 8 oldu. Fakat partinin Kocaeli’deki oy oranı, her seçimde Türkiye ortalamasının 2-3 katı fazla olmuş. Bu gerçeği sinerjiye çevirmek isteyen Saadet Partisi’nin şimdiki asıl hedefi ise 2007 yılındaki yüzde 8 oy oranı olan yüzde 8’in üzerine çıkmak.

SAADET PARTİSİ’NİN SON GENEL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİMLER TÜRKİYE KOCAELİ

2002 % 2 % 6 (39.961 oy)

2007 % 2 % 8 (62.406 oy)

2011 % 1.25 % 4.37 (41.702 oy)

7 Haziran 2015 % 2.06 % 4.97 (52.290 oy)

1 Kasım 2015 % 0.68 % 1.63 (17.935 oy)

SP İl Başkanı Nurettin Çelik: Kocaeli, milli görüşün kalesidir

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, 24 Haziran seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli milli görüşün her zaman güçlü olduğu bir kent olmuştur. İmza sürecinde gördük, milletimiz bize ‘Gereken yapılacak, fakat burada durmak zorundayız’ diyor. Ortaya konulan iktidar merkezli anketler de gerçeği yansıtmıyor. Saadet Partisi olarak Kocaeli’de kimsenin beklemediği bir oranla istediğimizi alacağız.”

SP 1. sıra milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu: Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkacağız

Saadet Partisi’nin ilimizdeki 1. sıra adayı Sinan Ejderoğlu da iddialı bir açıklama ortaya koydu. Ejderoğlu şöyle konuştu: “Kocaeli, Saadet Partisi’nin her zaman en güçlü olduğu bölgelerden biri olmuştur. Türkiye ortalamasının 2-3 katı fazla oy alıyoruz. Bu sonucun 24 Haziran’da çok daha fazla oy alarak tekerrür edeceğini biliyoruz. Yaşanan gelişmeler ve partisine milletimizin belli ettiği teveccüh bunu açıkça gösteriyor.”