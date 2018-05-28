Kentimizin tanınmış işadamlarından Es Şirketler Grubu sahibi Ender Kayan, geçtiğimiz hafta başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. İstanbul Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta, tıkalı olduğu tespit edilen iki damar değiştirildi. Hastaneden taburcu edilen Ender Kayan’ın bir süre İzmit’teki evinde dinleneceği öğrenildi.