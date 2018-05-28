Kentimizin tanınmış işadamlarından Es Şirketler Grubu sahibi Ender Kayan, geçtiğimiz hafta başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. İstanbul Amerikan Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta, tıkalı olduğu tespit edilen iki damar değiştirildi. Hastaneden taburcu edilen Ender Kayan’ın bir süre İzmit’teki evinde dinleneceği öğrenildi.
Bugün 17:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:09 TSİ )
Ender Kayan kalp ameliyatı oldu
Kentimizin tanınmış işadamlarından Es Şirketler Grubu sahibi Ender Kayan, geçtiğimiz hafta başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi.
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Bugün 17:05 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz