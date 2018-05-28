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Bugün 17:34 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:35 TSİ )

Çakar: İSU’nun bütçesi nereye gitti?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sağanak yağış hakkında konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İzmit sular altında kaldı. İSU’nun bütçesi 1 milyar TL idi. İSU’nun 1 milyar TL’lik bütçesi nereye gitti?” dedi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında seçim sürecini değerlendirdi. Açıklamada konuşan Hakan Çakar, sandıklarda görev alacakların eğitimlerin haftaya bitecek. İftar öncesinde esnaf ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mahalledeki partili veya partisiz arkadaşlarla buluşup seçim süreci hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Her gün kapı kapı dolaşıyoruz. AKP şuan sahada yok. Alikahya’da seçim büromuzu açtık. Bu hafta sonu da Bekirdere, Yeni Mahalle ve Mehmet Ali Paşa’da seçim büromuzu açacağız” dedi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen sağanak yağış hakkında konuşan Çakar, “İzmit sular altında kaldı. İSU’nun bütçesi 1 milyar TL idi. Bu paranın nereye gittiği şeklinde yetkililer tarafından bir açıklama yapılması gerekiyor” dedi.

Bugün 17:34 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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