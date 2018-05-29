Sağanak yağışlar yarın bitiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli'de bugün de yağışların devam edeceğini belirtti. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Kocaeli’de yağışların bugünden sonra devam etmemesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız bugün de, ani su baskınları, sel ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olsunlar” denildi.