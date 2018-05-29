Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli'de bugün de yağışların devam edeceğini belirtti. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Kocaeli’de yağışların bugünden sonra devam etmemesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız bugün de, ani su baskınları, sel ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olsunlar” denildi.
Bugün 09:16 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:51 TSİ )
Sağanak yağışlar yarın bitiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli'de bugün de yağışların devam edeceğini belirtti.
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Bugün 09:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz