Trafo alev alev yandı

Çayırova Menderes Caddesi'nde bulunan trafo bir anda dumanlar çıktıktan sonra patlama meydana gelerek alev aldı. Trafo yanarken, caddede elektrikler kesildi. Şans eseri çevrede bulunan olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan onlarca dükkanın bulunduğu caddede esnaf ziyareti yapmak için gittikleri sırada trafonun alev alma anını saniye saniye görüntüledi. Panik yaşandığını söyleyen Tarhan, "Esnaf ziyareti yapmak için caddeye gidiyorduk. Önümüzdeki trafoyu alevler kapladı. Vatandaşlar daha önce de zaman zaman kıvılcımlar çıkan ve tehlike yaratan trafonun kaldırılması için belediyeye ve yetkililere durumu bildirmelerine rağmen bir sonuca ulaşamamışlar. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Fakat biran önce çözüm bulunması gerekiyor." dedi.